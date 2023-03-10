Okaka: 'Mücadele etmemiz gerekiyordu'

Başakşehir'de Stefano Okaka, 1-1 berabere kaldıkları Gent maçını değerlendirdi.



Okaka, "Gerçekten bugün çok fazla yağmur yağdı. Sahanın belirli bölümlerinde çok fazla su vardı. Bu bahane değil. Mücadele etmemiz gerekiyordu. Çünkü, herkesin bildiği gibi bizim iyi bir sistemimiz var, bunu sahaya yansıtabiliyoruz ama mücadele etmeden bunu gösteremiyorsunuz. Mücadele etmemiz gerekiyordu ve bugün bunu yapabildik." dedi.



İtalyan futbolcu, sözlerine, "1 aydır futbol oynayamadık ne yazık ki. Tekrar futbol oynamak, depremden etkilenen insanları biraz olsun mutlu edebilseydik ne mutlu. Bizi burada destekleyen harika bir taraftar vardı." şeklinde devam etti.



Okaka, son olarak, "Uzun zamandır gol atamıyordum. Gol attığım ve bunu Avrupa'da başardığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.





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