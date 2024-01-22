Oğuzhan Özyakup'a Türkiye'den teklif!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kariyerini 2022-23 sezonunda bedelsiz olarak transfer olduğu Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'a sürdüren 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'a Türkiye'den talip çıktı.
Trendyol 1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Kocaelispor'da başkan Engin Koyun, tecrübeli yıldıza transfer teklifinde bulunduklarını açıkladı.
"OĞUZHAN'A TEKLİF YAPTIK"
Engin Koyun, "Oğuzhan Özyakup, teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın yakından tanıdığı bir isim, hocamızın Oğuzhan için bir istediği oldu. Oğuzhan Özyakup'a transfer teklifi yaptık. Oğuzhan, Kocaelispor'un teklifine sıcak baksa da şu anda Türkiye'ye dönmek istemediğini iletti. Oğuzhan kararını değiştirirse bu transferde hareketlilik olacaktır." ifadelerini kullandı.
"HAKAN ARSLAN LİSTEMİZDE"
Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Engin Koyun, "Oğuzhan dışında Hakan Arslan da listemizde olan bir futbolcu. Nijerya'dan geleceğe yatırım olarak Lawal Toheeb Emmanuel'i transfer ettik, oyuncu ikinci yarı aramızda olacak." dedi.
Kocaelispor başkanı Koyun ayrıca, Atabey Çiçek 1461 Trabzon'a, Alihan Kubalas Ankara Keçiörengücü'ne, Mert Çölgeçen Iğdır FK'ya gittiğini belirterek, "Emre Nefiz, Yusuf Emre Gültekin ve Onur Atasayar'a transfer görüşmelerinde bulunmaları için izin verdik." şeklinde konuştu.
Engin Koyun, ligder Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmayı da değerlendirerek, "Kocaelispor - Eyüpspor karşılaşması ligin belki de seyir zevki en iyi maçı oldu. Kocaelispor olarak maçta gelibiyeti çok istedik, hak ettik ve kazandık. Taraftarımız yağmurlu havada son saniyeye kadar bizleri destekledi, bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Önümüze maç maç bakıyoruz. Şu anda amacımız Altay maçını kazanmak" ifadelerini kullandı. [Radyospor]
Trendyol 1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Kocaelispor'da başkan Engin Koyun, tecrübeli yıldıza transfer teklifinde bulunduklarını açıkladı.
"OĞUZHAN'A TEKLİF YAPTIK"
Engin Koyun, "Oğuzhan Özyakup, teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın yakından tanıdığı bir isim, hocamızın Oğuzhan için bir istediği oldu. Oğuzhan Özyakup'a transfer teklifi yaptık. Oğuzhan, Kocaelispor'un teklifine sıcak baksa da şu anda Türkiye'ye dönmek istemediğini iletti. Oğuzhan kararını değiştirirse bu transferde hareketlilik olacaktır." ifadelerini kullandı.
"HAKAN ARSLAN LİSTEMİZDE"
Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Engin Koyun, "Oğuzhan dışında Hakan Arslan da listemizde olan bir futbolcu. Nijerya'dan geleceğe yatırım olarak Lawal Toheeb Emmanuel'i transfer ettik, oyuncu ikinci yarı aramızda olacak." dedi.
Kocaelispor başkanı Koyun ayrıca, Atabey Çiçek 1461 Trabzon'a, Alihan Kubalas Ankara Keçiörengücü'ne, Mert Çölgeçen Iğdır FK'ya gittiğini belirterek, "Emre Nefiz, Yusuf Emre Gültekin ve Onur Atasayar'a transfer görüşmelerinde bulunmaları için izin verdik." şeklinde konuştu.
Engin Koyun, ligder Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmayı da değerlendirerek, "Kocaelispor - Eyüpspor karşılaşması ligin belki de seyir zevki en iyi maçı oldu. Kocaelispor olarak maçta gelibiyeti çok istedik, hak ettik ve kazandık. Taraftarımız yağmurlu havada son saniyeye kadar bizleri destekledi, bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Önümüze maç maç bakıyoruz. Şu anda amacımız Altay maçını kazanmak" ifadelerini kullandı. [Radyospor]