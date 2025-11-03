Oğuz Aydın hareket getirdi

Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendiği derbide Oğuz Aydın, sonradan oyuna giremsine rağmen dikkat çekti.
Bu sezon Süper Lig'de golle tanışamayan Kerem Aktürkoğlu, derbide de sessiz kaldı.
71. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bırakan Kerem, kulübede itirazdan sarı kartla maçı bitirdi.
TAKIMA HAREKET GETİRDİ
Milli oyuncunun yerine sahaya adımını atan Oğuz, sarı-lacivertli takıma hareket getirdi.
Bir kez gole yaklaşan Oğuz Aydın, hücum baskısıyla da toplar kazandı.
Bu sezon Süper Lig'de golle tanışamayan Kerem Aktürkoğlu, derbide de sessiz kaldı.
71. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bırakan Kerem, kulübede itirazdan sarı kartla maçı bitirdi.
TAKIMA HAREKET GETİRDİ
Milli oyuncunun yerine sahaya adımını atan Oğuz, sarı-lacivertli takıma hareket getirdi.
Bir kez gole yaklaşan Oğuz Aydın, hücum baskısıyla da toplar kazandı.