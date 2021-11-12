Oğulcan Çağlayan için bir teklif daha!

Göztepe, Galatasaray'da kadroya giremeyen Oğulcan Çağlayan için kiralık teklifini yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Oğulcan Çağlayan için bir teklif daha!
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12 Kasım 2021 09:57
Oğulcan Çağlayan
Oğulcan Çağlayan
Galatasaray
Galatasaray'da uzun süredir kadroya giremeyen Oğulcan Çağlayan'ın devre arası takımdan ayrılma ihtimali var.

Bu sezon sadece 3 maçta forma giyip sadece 74 dakika sahada kalan Oğulcan performansıyla Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözüne giremedi.

Yönetim, teknik direktör Nestor El Maestro'nun da transferi için ısrarcı olduğu Oğulcan için kiralık teklifini İstanbul ekibine sundu.

Gaziantep'in de talip olduğu yıldız futbolcu için Galatasaray yönetimi kararını verecek.




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