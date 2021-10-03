Oğulcan Çağlayan'dan Rizespor'a gönderme

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor maçı sonrası tweet attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oğulcan Çağlayan'dan Rizespor'a gönderme
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03 Ekim 2021 22:57
Galatasaray'a transferinin ardından sarı-kırmızılı takımla, Rizespor arasında kriz neden olan Oğulcan Çağlayan, karşılaşma sonrası paylaşımda bulundu.

Maç kadrosunda yer almayan Oğulcan Çağlayan, galibiyet sonrası gülücük emojisi paylaştı.



"GALATASARAY RUHU"

Öte yandan Alpaslan Öztürk sosyal medya hesabından "Galatasaray ruhu" paylaşımı yaptı.

Kerem Aktürkoğlu ise "Son dakikaya kadar müthiş mücadele! Önemli bir 3 puan! Herkesin ayağına yüreğine sağlık" açıklamasını yaptı.


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