Ognjen Mimovic'ten veda: 'Fenerbahçe'ye gidiyor'

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Ognjen Mimovic, Young Boys maçının ardından Kızılyıldız'a veda etti.
Kızılyıldız'ın 1-0 kazandığı maçın ardından konuşan Mimovic, "Galibiyet, veda etmek için güzel bir yol. Benim için kolay değil ama en azından galibiyetle veda ediyorum. Çocukluğunuzdan bu yana desteklediğiniz kulübünüzden ayrılmak çok zor. Kariyerimin en iyi yılı, çifte kupa, Şampiyonlar Ligi, bunları hayal bile edemezdim... Bir zaferle veda ediyorum, bu benim taraftarlara hediyem." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ve Jose Mourinho ile ilgili konuşan Mimovic, "Dürüst olmak gerekirse önceden konuşmayı sevmiyorum. İmzayı attığımda konuşacağım. Taraftarlara teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla puan alıp ilerleyemememiz utanç verici. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Kızılyıldız, bir ailedir." ifadelerini kullandı.
TEKNİK DİREKTÖRÜ DE AÇIKLADI
Öte yandan Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic de transferi açıkladı.
Young Boys maçı sonrası konuşan Milojevic, Mimovic'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu söyledi.
Milojevic, "Mimovic, Fenerbahçe'ye gidiyor, transfer tamamlandı. Büyük bir kulübe, Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktörün yanına gidiyor. Onu bizzat Mourinho istedi. OFK Belgrad'da oynadıktan sonra bir yıldır burada bulunan evladımız, şimdi büyük bir kulübe transfer oluyor. Bu hepimiz için bir motivasyon kaynağı." sözlerini sarf etti.
F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS BEDELİ
20 yaşındaki Sırp sağ bek 4.5 senelik sözleşme imzaya atacak.
Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.
SIRP BASINININ İDDİASI: "8'E GİDİYORDU"
Sırp basınında yer alan haberde; İngiltere ve Fransa'dan talipleri olan Mimovic'in Dusan Tadic ve Filip Kostic'in varlığı, Jose Mourinho etkisiyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği kaydedildi.
Kızılyıldız'ın 1-0 kazandığı maçın ardından konuşan Mimovic, "Galibiyet, veda etmek için güzel bir yol. Benim için kolay değil ama en azından galibiyetle veda ediyorum. Çocukluğunuzdan bu yana desteklediğiniz kulübünüzden ayrılmak çok zor. Kariyerimin en iyi yılı, çifte kupa, Şampiyonlar Ligi, bunları hayal bile edemezdim... Bir zaferle veda ediyorum, bu benim taraftarlara hediyem." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ve Jose Mourinho ile ilgili konuşan Mimovic, "Dürüst olmak gerekirse önceden konuşmayı sevmiyorum. İmzayı attığımda konuşacağım. Taraftarlara teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla puan alıp ilerleyemememiz utanç verici. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Kızılyıldız, bir ailedir." ifadelerini kullandı.
TEKNİK DİREKTÖRÜ DE AÇIKLADI
Öte yandan Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic de transferi açıkladı.
Young Boys maçı sonrası konuşan Milojevic, Mimovic'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu söyledi.
Milojevic, "Mimovic, Fenerbahçe'ye gidiyor, transfer tamamlandı. Büyük bir kulübe, Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktörün yanına gidiyor. Onu bizzat Mourinho istedi. OFK Belgrad'da oynadıktan sonra bir yıldır burada bulunan evladımız, şimdi büyük bir kulübe transfer oluyor. Bu hepimiz için bir motivasyon kaynağı." sözlerini sarf etti.
F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS BEDELİ
20 yaşındaki Sırp sağ bek 4.5 senelik sözleşme imzaya atacak.
Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.
SIRP BASINININ İDDİASI: "8'E GİDİYORDU"
Sırp basınında yer alan haberde; İngiltere ve Fransa'dan talipleri olan Mimovic'in Dusan Tadic ve Filip Kostic'in varlığı, Jose Mourinho etkisiyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği kaydedildi.