Ognjen Mimovic, siftaha hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin son transferi Ognjen Mimovic, Erzurumspor karşısında ilk 11'de olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ognjen Mimovic, siftaha hazırlanıyor
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04 Şubat 2025 13:58
Son güncelleme 04 Şubat 2025 14:01
Fenerbahçe'nin son transferi olan Ognjen Mimovic, sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Sırp yıldız, takımla çalışmadığı için Çaykur Rizespor mücadelesinin kadrosunda yer almamıştı. Ognjen Mimovic, pazar günü ilk defa antrenmana çıktı.

20 yaşındaki futbolcu, Kızılyıldız'dan hazır bir şekilde gelmişti.

Mimovic'in çarşamba akşamı oynanacak Erzurumspor maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

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