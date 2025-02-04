Ognjen Mimovic, siftaha hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin son transferi olan Ognjen Mimovic, sahaya çıkmaya hazırlanıyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sırp yıldız, takımla çalışmadığı için Çaykur Rizespor mücadelesinin kadrosunda yer almamıştı. Ognjen Mimovic, pazar günü ilk defa antrenmana çıktı.
20 yaşındaki futbolcu, Kızılyıldız'dan hazır bir şekilde gelmişti.
Mimovic'in çarşamba akşamı oynanacak Erzurumspor maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Sırp yıldız, takımla çalışmadığı için Çaykur Rizespor mücadelesinin kadrosunda yer almamıştı. Ognjen Mimovic, pazar günü ilk defa antrenmana çıktı.
20 yaşındaki futbolcu, Kızılyıldız'dan hazır bir şekilde gelmişti.
Mimovic'in çarşamba akşamı oynanacak Erzurumspor maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.