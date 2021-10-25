O anlarda ne konuştular? Sergen Yalçın açıkladı

Sergen Yalçın, derbiden önce Fatih Terim ile ne konuştuklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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O anlarda ne konuştular? Sergen Yalçın açıkladı
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25 Ekim 2021 23:34
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile merak edilen diyaloglarını açıkladı.

Sergen Yalçın'ın maç öncesi neler konuştuklarına dair yaptığı açıklama:

"Fatih Hoca benim antrenörlüğümü yapmış bir insan. Kendisini çok severim. Çok saygı duyarım. Rakip olabiliriz ama hocamıza karşı sevgimiz, saygımız hiç eksilmez. Fatih Hoca Türkiye'nin en deneyimli, en başarılı hocası. Onun başarılarını kimse yakalamayacak belki de. Kendisini seviyoruz. Onunla oyunu ve Avrupa'daki sonuçları konuştuk. O da bize oyunla ilgili bilgiler verdi. Bu tip konuşmalar yapıyoruz zaten."


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