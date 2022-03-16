Nwakaeme'nin yeni hedefi 5'te 5

Son 4 lig maçında 5 gol atan Nijeryalı yıldız Nwakaeme, bu serisini Rize karşısında sürdürüp 5 maça çıkarmayı amaçlıyor.

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Nwakaeme'nin yeni hedefi 5'te 5
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16 Mart 2022 12:41
Trabzonspor'un sezona 11 gol ve 10 asistle damga vuran ismi Anthony Nwakaeme, seriyi sürdürmek istiyor.

Ligde forma giydiği son 4 maçta 5 gol atan Nijeryalı yıldız, Çaykur Rize'yi gözüne kestirdi. Nwakaeme, Rize deplasmanında da golünü atıp 5'te 5 yapmayı amaçlıyor. Bu arada 32 yaşındaki yıldız bugüne kadar Rize'ye karşı oynadığı maçlarda 4 gol ve 4 asist yaptı.

RİZE'YE KARŞI FARKLI KADRO

Cuma günü Ç.Rize'yle deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, kadroda değişikliklere imza atacak. Avcı, sol bekte Yusuf Erdoğan'ı görevlendirecek. Djaniny'yi Cornelius'un yerine oynatmayı düşünen deneyimli hoca, Berat Özdemir'i kulübeye çekip Dorukhan Toköz'le maça başlayacak.

AVCI'YLA ZİRVEYE ÇIKTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nisan 2018'de göreve geldi.1.440 gündür görevde bulunan Ağaoğlu 5 teknik adamla çalıştı; Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton ve Abdullah Avcı. Ağaoğlu döneminde Rıza Çalımbay 1.81, Ünal Karaman 1.74, Hüseyin Çimşir 2.05, Eddie Newton 1.22 ve Abdullah Avcı 2.17 puan ortalaması elde etti.

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