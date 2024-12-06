Nwakaeme'den Galatasaray yanıtı!

Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme'den Galatasaray yanıtı!
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06 Aralık 2024 22:50
Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

Nwakaeme, "İkinci yarı özelinde, ilk yarıya göre daha çok daha iyi bir oyun sergiledik. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Böyle durumlarda her şey boşaymış gibi gider. Bugün de öyle oldu. İkinci yarıda iyi bir maç çıkarttık ama 1 puan aldık. Önümüzdeki maçları kazanmaya çalışacağız" dedi.

Nijeryalı yıldız, "Galatasaray maçına ilk 11'de başlaması ve 90 dakika oynaması için kondisyonu ile ilgili bir sorun var mı?" sorusuna, "Günün sonunda bu kararları hocamız verecek. Önümüzde vakit var. Maça hazırlanacağız ama dediğim gibi kararı hocamız verecek." diye cevap verdi.

Nwakaeme, son olarak, "Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımızda olan birisi. Sürekli yanımızda oluyorlar. O desteği hissediyoruz. Maalesef onun da istediği 3 puanı alamadık. Bize gösterdiği değeri verebilmek adına çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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