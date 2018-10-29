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Nurmagomedov: ''Salah ile tanışmadım ama ona hayranım''

Dünya şampiyonu dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Muhammed Salah'a hayran olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nurmagomedov: ''Salah ile tanışmadım ama ona hayranım''
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29 Ekim 2018 15:16
Conor McGregor karşısında aldığı zaferle adını bir kez daha dünyaya duyuran Khabib Nurmagomedov, verdiği röportajında futbol dünyasından Salah ile ilgili konuştu.

Liverpool'un müslüman oyuncusu Muhammed Salah'tan övgü dolu sözlerle bahseden Khabib Nurmagomedov, Mısırlı yıldıza hayran olduğunu dile getirdi.

Nurmagomedov, Salah gibi insanlara dünyanın ihtiyacı olduğunu söylerken ''Salah ile tanışmadım ama onu yakından takip ediyorum. Çok iyi bir futbolcu. Bizim kültürümüzü, ahlakımızı dünyanın geri kalanına anlatabilmemiz için onun gibi birçok insana ihtiyacımız var. Sıfırdan bugünlere geldi çünkü her zaman disiplinli ve ahlaklıydı. Allah bizim yanımızda, ben böyle hissediyorum. Yeni jenerasyonun Muhammed Salah'tan öğreneceği çok şey var. O gerçek bir idol. Ona hayranım'' ifadelerini kullandı.



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