Nurmagomedov: ''Salah ile tanışmadım ama ona hayranım''

Conor McGregor karşısında aldığı zaferle adını bir kez daha dünyaya duyuran, verdiği röportajında futbol dünyasındanile ilgili konuştu.Liverpool'un müslüman oyuncusu Muhammed Salah'tan övgü dolu sözlerle bahseden Khabib Nurmagomedov, Mısırlı yıldıza hayran olduğunu dile getirdi.Nurmagomedov, Salah gibi insanlara dünyanın ihtiyacı olduğunu söylerkenifadelerini kullandı.