Portland Trail Blazers pivotu Jusuf Nurkic, Orlando bubble'ında taraftarlar olmadan oynamanın, kendisine yardımcı olacağını söyledi.



Nurkic, bu gece Indiana Pacers'a karşı 25 Mart 2019'da geçirdiği korkunç bacak sakatlığı sonrası ilk maçına çıkacak.



Nurkic, Rip City kalabalığından beslenen duygusal bir oyuncu. Bununla birlikte, Orlando'da hiç seyirci olmamasının basketbol sahasına dönüşünü nasıl etkileyeceğini şöyle açıkladı:



"Taraftarların olmaması, yardımcı oluyor. Moda Center'da Rip City taraftarları için oynamayacağım. Çok duygu yoğunluğu olurdu. Hazırlanma şekliniz buna göre oluyor. Ve burada, görebileceğiniz gibi, hazırlık maçlarında falan kimse yok. Sadece TV, siz ve takım arkadaşlarınız oluyorsunuz. Bence bu, duygular açısından yardımcı oluyor. Muhtemelen daha çok bir antrenman yaklaşımı olacak."



2018-19 sezonunda sakatlanmadan önce, Nurkic ortalama 15.6 sayı, 10.4 ribaund, 3.2 asist ve 1.4 blok ortalamalarına sahipti.



