Nuri Şahin, Dortmund'da gollü başladı

Borussia Dortmund, Nuri Şahin yönetiminde çıktığı ilk resmi maçta Almanya Kupası 1. turunda Phönix Lübeck'i 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nuri Şahin, Dortmund'da gollü başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2024 21:14
Nuri Şahin yönetimindeki ilk resmi maçına çıkan Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. turunda Phönix Lübeck'i 4-1 mağlup etti.

Volksparkstadion'da oynananan mücadelede rakibini 3. dakikada Waldemar Anton, 31. dakikada penaltıdan Emre Can, 45+1'de Julian Brandt ve 62. dakikada Julien Duranville kaydetti.

Phönix Lübeck'in tek golünü ise 55. dakikada Obinna Iloka kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund adını ikinci tura yazdırırken, Phönix Lübeck kupaya veda etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery