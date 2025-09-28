28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
1-065'
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0
28 Eylül
Lecce-Bologna
2-2
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
4-2
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
0-290'
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
2-190'
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-2
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
0-0DA
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-2
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
1-1
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-3
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
0-165'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Nuri Şahin: "Aldığımız önlemleri sahaya yansıtamadık"

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, ilk yarıdaki performanstan memnun olmadığını belirtti.

calendar 28 Eylül 2025 20:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, aldıkları önlemleri sahaya yansıtamadıklarını belirtti.
 
Şahin, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
Konyaspor'u tebrik eden Şahin, "İlk yarıdan dolayı hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi ne toplu, ne topsuzu sahaya yansıtamadık. Konyaspor, beklediğimiz ve analiz ettiğimiz gibi oynadı." dedi.
 
Yedikleri gollerin basit olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
 
"Ne yazık ki aldığımız önlemleri sahaya yansıtamadık. Topla çok yavaş oynadık. İkinci yarıda, 2-0 geriye girmenin dezavantajıyla biraz daha fazla risk almaya çalıştık. İkinci yarı takım daha iyi oynadı ama Türkiye liginde 2-0 geriye düştüğün maçları kazanmak veya puan almak gayet zor. İlk yarıda oynadığımız oyun veya oynamadığımız oyun bize burada sıfır puanla evimize dönmeyi uygun gördü."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 7 3 4 0 10 5 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Antalyaspor 7 3 2 2 7 6 11
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Gençlerbirliği 7 2 0 5 5 9 6
14 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
15 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
16 Kayserispor 7 0 4 3 4 13 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
