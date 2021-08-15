Nuno Espirito: "Harika! Çok iyi bir gündü!"

Tottenham Teknik Direktörü Nuno Espirito, Manchester City zaferi sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Nuno Espirito: 'Harika! Çok iyi bir gündü!'
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15 Ağustos 2021 22:06
Tottenham'ın başında çıktığı ilk lig maçında son şampiyon Manchester City'yi 1-0 yenen Nuno Espirito Santo, galibiyetin ardından duygularını paylaştı.

İyi oynadıklarını söyleyen Santo, "Harika! Çok iyi bir gündü. Çok çalıştılar, çok koştular, dengeyi sağladılar. Daha çok yapacak şeyimiz var ama oyuncularımın yaptığı birçok şey doğruydu. Bu çalışmanın yanıtı" dedi.

Taraftarların dönmesinin de etki yarattığını söyleyen Portekizli hoca, "Taraftarlar her şeyi değiştiriyor. 2-3 ay önce bir şeyler eksikti. Maçlar güzel ancak taraftarlarla başka güzel" ifadelerini kullandı.


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