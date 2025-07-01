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Nuggets ekibi Porter Jr'ı gönderdi, Nets'ten Johnson'ı aldı

Denver Nuggets, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre yıldız forvet Michael Porter Jr. ile 2032 yılına ait korumasız bir birinci tur draft hakkını Brooklyn Nets'e göndererek karşılığında Cam Johnson'ı kadrosuna kattı.

calendar 01 Temmuz 2025 12:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Nuggets ekibi Porter Jr'ı gönderdi, Nets'ten Johnson'ı aldı
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Denver Nuggets, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre yıldız forvet Michael Porter Jr. ile 2032 yılına ait korumasız bir birinci tur draft hakkını Brooklyn Nets'e göndererek karşılığında Cam Johnson'ı kadrosuna kattı. 

2018 NBA Draftı'nda 14. sıradan seçilen Porter, kariyerinin tamamını Nuggets formasıyla geçirdi. Geçtiğimiz sezon 77 maçta 18.2 sayı, 7 ribaunt ve 2.1 asist ortalamaları tutturan oyuncu, takımın 2023'te kazandığı ilk NBA şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Porter'ın mevcut kontratında iki yıl daha bulunuyor.

Cam Johnson ise Şubat 2023'teki Kevin Durant takasında Brooklyn'e katılmıştı. 2024-25 sezonunu kariyerinin en yüksek sayısı olan 18.8 sayı ortalamasıyla tamamladı. %47.5 isabet oranıyla oynayan Johnson, üç sayı çizgisinin gerisinden kariyerinde %39.2 ile oynuyor.


Johnson, Nuggets'ın saha içi alan paylaşımına katkı sunması beklenen bir parça olarak görülüyor. Oyuncu 2025-26 sezonunda 21.1 milyon dolar, 2026-27 sezonunda ise 23.1 milyon dolar kazanacak.

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