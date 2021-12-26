Novak: 'İkinci yarıda daha iyisini yapmalıyız'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.



Sarı-lacivertlilerin karşılaşmada ilk golünü atan Filip Novak, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Novak, "Bu maç iyi oynadık, 3 puanı hak ettik. İkinci yarı daha fazla savaşmalıyız. Hedefimiz var, ligin ikinci yarısında daha iyisini yapmalıyız. Gol attığım için mutluyum ama kazanmak daha önemliydi. Bu yüzden mutluyum." ifadelerini kullandı.





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