Novak Djokovic Bodrum'da Ece Sükan ile kortta buluştu

Geçtiğimiz günlerde, dünyanın bir numaralı tenisçisi Sırp Novak Djokovic, özel bir etkinlik için Türkiye'ye geldi.



Turizmin gözde rotalarından Bodrum'a giden Novak Djokovic, düzenlenen bir söyleşiye katıldı. Ardından da tenis maçı yaptı.



Etkinlik sırasında ünlü oyuncu Ece Sükan ile bir araya gelen Novak Djokovic, kısa süreliğine de olsa birlikte korta çıktı.



"TÜRKİYE'NİN BAŞARISININ OLMAMASINA ÜZÜLÜYORUM"



Türkiye'de tenisin geri planda olmasına üzüldüğünü itiraf eden dünyaca ünlü isim Djokovic "Bir tenisçi olarak, Türkiye'de hala gerçek anlamda bir tenis sisteminin ve başarısının olmamasına üzülüyorum." ifadelerini kullandı.







