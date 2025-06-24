24 Haziran
Benfica-Bayern Munih
22:00
24 Haziran
Auckland City FC-Boca Juniors
22:00
25 Haziran
Los Angeles FC-Flamengo
04:00
25 Haziran
Esperance-Chelsea
04:00

Nottingham Forest'tan Elanga için ret!

Nottingham Forest, Anthony Elanga için Newcastle United'dan gelen 45 milyon sterlin değerindeki teklifi kabul etmedi.

calendar 24 Haziran 2025 18:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nottingham Forest'tan Elanga için ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Newcastle United, Nottingham Forest forması giyen Anthony Elanga'nın transferi için harekete geçti.

YAPILAN TEKLİF

The Athletic'te yer alan habere göre, Newcastle United, Elanga için Nottingham Forest'a 45 milyon sterlin (52 milyon euro) değerinde bir teklifte bulundu.

23 yaşındaki İsveçli futbolcusunu kaybetmek istemeyen Nottingham Forest ise bu teklifi kabul etmedi.

SEZON PERFORMANSI

İngiliz basınında yer alan haberde, bu gelişmenin ardından Newcastle United'ın transfer için atacağı adımın henüz net olmadığı kaydedildi.

Nottingham Forest forması altında geçen sezon 43 maçta süre bulan Elanga, 6 gol attı ve 12 asist yaptı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.