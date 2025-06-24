Nottingham Forest'tan Elanga için ret!

Newcastle United, Nottingham Forest forması giyen Anthony Elanga'nın transferi için harekete geçti.



YAPILAN TEKLİF



The Athletic'te yer alan habere göre, Newcastle United, Elanga için Nottingham Forest'a 45 milyon sterlin (52 milyon euro) değerinde bir teklifte bulundu.



23 yaşındaki İsveçli futbolcusunu kaybetmek istemeyen Nottingham Forest ise bu teklifi kabul etmedi.



SEZON PERFORMANSI



İngiliz basınında yer alan haberde, bu gelişmenin ardından Newcastle United'ın transfer için atacağı adımın henüz net olmadığı kaydedildi.



Nottingham Forest forması altında geçen sezon 43 maçta süre bulan Elanga, 6 gol attı ve 12 asist yaptı.



