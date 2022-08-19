Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in 86. dakika attığı golle 1-0 kazandı. Antalya deplasmanında sonradan oyuna girip sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren Fransız golcü, takımını yine 3 puana taşıdı.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in 86. dakika attığı golle 1-0 kazandı.



Galatasaray, bu sonucun ardından puanını 6'ya yükseltti. Ümraniyespor 1 puanda kaldı.



Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor ise Adana Demirspor deplasmanına gidecek.



OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Bitexen Giresunspor müsabakasının ilk 11'inde zorunlu tek değişiklik yaptı.



Ligin 3. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic 11'i ile çıktı.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Dries Mertens, Omar Elabdellaoui, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Kazımcan Karataş görev bekledi.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ligin 2. haftasında yapılan ve 1-0 kaybettikleri Bitexen Giresunspor mücadelesinin 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Karadeniz temsilcisine karşı ilk 11'de görev alan ancak hafta içindeki antrenmanlarda sakatlanan Fredrik Midtsjö'den yararlanamayan Buruk, bu oyuncunun yerine Torreira'yı sahaya sürdü.



LUCAS TORREIRA İLKİ YAŞADI



Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira, ilk kez bir lig maçına ilk 11'de çıktı.



Sarı-kırmızılı kulübün İngiltere'nin Arsenal takımından transfer ettiği Uruguaylı orta saha oyuncusu, ilk kez geçen haftaki Giresunspor mücadelesinde forma giydi. Karadeniz temsilcisine karşı sonradan oyuna dahil olan Torreira, Ümraniyespor mücadelesiyle ilk kez 11'e girdi.



OMAR VE EMİN BAYRAM GERİ DÖNDÜ



Galatasaray'da sakatlıkları geçen savunma oyuncuları Omar Elabdellaoui ile Emin Bayram maç kadrosuna alındı.



Sezon öncesi kampında sakatlanan stoper Emin Bayram ile sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 maçını kaçıran Norveçli sağ bek yedek kulübesinde görev bekledi.



Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Leo Dubois ile Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Christian Luyindama, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Metehan Baltacı ve Hamza Akman'a 21 kişilik müsabaka kadrosunda yer verilmedi.



10 BİNİN ÜZERİNDE TARAFTAR



Galatasaray'ın konuk takım olarak mücadele ettiği karşılaşmayı 10 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi.



Ev sahibi kulüp Ümraniyespor, sarı-kırmızılı taraftarlar için yaklaşık 75 bin kişilik stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar yer ayırdı. Satışa sunulan yaklaşık 25 bin misafir takım taraftarı biletinin 10 bine yakını taraftarlar tarafından alındı.



Taraftarlar, maç öncesi teknik direktör Okan Buruk ile futbolcularına tezahüratlarla destek verdi.



RECEP UÇAR'DAN DA TEK DEĞİŞİKLİK



HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligde son yaptıkları Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.



Süper Lig'in yeni takımı, Galatasaray karşısına Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson Aires, Tomislav Glumac, Ermir Lenjani, Oğuz Gürbulak, Yonathan Del Valle, Antonio Mrsic, Durel Avounou, Onur Ayık, Adel Bettaieb kadrosuyla mücadele etti.



Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde ise Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Isaac Sackey, Valentin Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Emre Nefiz, Yunus Emre Mertoğlu, Geraldo, Nika Gagnidze ve Umut Nayir yer aldı.



Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, 2. haftada 1-0 kaybettikleri Antalyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Geraldo'yu yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Del Valle'yi sürdü.



İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN



Karşılaşmada ilk tehlikeli olan takım Galatasaray oldu. Ümraniyespor savunmasındaki hatayı değerlendiren Seferovic, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Seferovic, kaleyi düşünmek yerine Emre Akbaba'ya pas attı ancak topun şidddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti. Galatasaray, maçın henüz başında net bir fırsattan yararlanamadı.



BU KEZ KEREM ŞANSINI DENEDİ



Galatasaray'da 12. dakikada Kerem Aktürkoğlu, şansını denedi. Ceza sahasında topla buluşan Kerem'in vuruşu savunmadan dışarıya gitti.



YUNUS AZ FARKLA DIŞARIYA!



Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, 35. dakikada etkili bir şut çıkardı. 21 yaşındaki oyuncunun vuruşu, yandan az farkla dışarıya gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



MERTENS OYUNDA



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba yerini Dries Mertens'e bıraktı.



SEFEROVIC DİREĞE TAKILDI



Galatasaray'da Seferovic, 50. dakikada direğe takıldı. Soldan Kerem'in ortasında tek vuruşta topu ağlara göndermek isteyen tecrübeli futbolcunun vuruşu direkten döndü. Devamında pozisyonu tamamlamak isteyen İsviçreli futbolcu, bu kez topu dışarıya gönderdi.



GALATASARAY'DA PENALTI BEKLENTİSİ



Galatasaray, karşılaşmanın 55. dakikasında penaltı bekledi. Torreira'nın ceza sahasından vuruşunda top savunmadan dışarıya gitti. Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonda bir elle oynama penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan bir süre VAR'la konuştuktan sonra Galatasaray lehine korner noktasını gösterdi.



MERTENS'E SERKAN KIRINTILI'DAN GEÇİT YOK



Galatasaray'da Mertens 70. dakikada etkili oldu. Belçikalı futbolcunun kafa vuruşunda Ümraniyespor kalecisi Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.



GOMIS OYUNDA



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasındaki Antalyaspor maçında sonradan oyuna girerek galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis'i, 78. dakikada sahaya sürdü. Tecrübeli isim, Seferovic'in yerine oyuna dahil oldu.



ANTALYA'DAN SONRA YİNE GOMIS



Gomis, Antalya deplasmanından sonra bir kez daha sahneye çıktı. 86. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Fransız futbolcunun vuruşu ağlara gitti. Gomis, bu golüyle Galatasaray forması altında Süper Lig'de 40 gole ulaşan dördüncü yabancı futbolcu oldu.



Galatasaray, Gomis'in golüyle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Glumac'ın büyük hatasında ceza sahası yayının solunda topu kapan Seferovic, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. İsviçreli golcü, şut çekmek yerine sağındaki Emre Akbaba'ya pasını vermek istedi. Ancak meşin yuvarlak Emre ile buluşmayınca sarı-kırmızılı ekip mutlak bir golden oldu.



6. dakikada sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Onur Ayık, hem önünü açtı hem de açısını düzeltti. Bu futbolcunun sol ayağıyla çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



12. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Boey'un pasını alan Oliveira bekletmeden meşin yuvarlağı topuğuyla ceza sahasına çevirdi. Seferovic'in kontrol edemediği top ceza sahası içi sol çaprazdaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere attı.



19. dakikada Mrsic'in sağdan ceza sahasına yerden gönderdiği pasta penaltı noktası gerisinde uygun durumda vuran Del Valle, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.



25. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.



28. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan sağına yatarak topu iki hamlede kontrol etti.



Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası ön çizgisi üzerinden vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.



50. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ortasını yaptı. Arka direkte savunma arkasına sarkan Seferovic'in bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak direkten döndü. Yeniden topla buluşan İsviçreli golcünün topukla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



53. dakikada Sacha Boey'un ceza sahası yayı gerisinden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı soluna uzanarak net bir pozisyonu önledi.



59. dakikada ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Valentin Gheorghe'un yakın köşeye vuruşunda top az farkla yandan oyun alanını terk etti.



64. dakikada ceza sahası yayı içinde kazanılan serbest vuruşu Oliveira kullandı. Portekizli futbolcunun yerden sert şutunda iyi yer tutan kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.



71. dakikada Boey'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Mertens kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Serkan soluna çok iyi uzanarak topu kornere çeldi.



86. dakikada Galatasaray golü buldu. Van Aanholt'un pasıyla ceza sahası dışında sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Gomis, şık bir dönüşle bir rakibinden sıyrıldı. Kaleyi karşısına alan Fransız golcünün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.



Mücadele 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Ata Yıldırım



HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Del Valle (Dk. 57 Valentin Gheorghe), Mrsic (Dk. 66 Gagnidze), Durel Avounou (Dk. 66 Isaac Sackey), Onur Ayık (Dk. 57 Geraldo), Bettaieb (Dk. 85 Metehan Mimaroğlu)



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira, Oliveira (Dk. 85 Cicaldau), Emre Akbaba (Dk. 46 Mertens), Yunus Akgün (Dk. 85 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Emre Kılınç), Seferovic (Dk. 78 Gomis)



Gol: Dk. 86 Gomis (Galatasaray)



Sarı kartlar: Dk. 35 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90+2 Boey (Galatasaray), Dk. 45 Serkan Göksu, Dk. 55 Del Valle, Dk. 72 Valentin Gheorghe, Dk. 76 Oğuz Gürbulak, Dk. 77 Isaac Sackey, Dk. 86 Gagidze) (HangiKredi Ümraniyespor)





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