Nihat Özdemir için karar çıktı! İbra...

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir dönemi geride kaldı. Özdemir yönetimi için ibra oylaması yapıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nihat Özdemir için karar çıktı! İbra...
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16 Haziran 2022 11:49
Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü gereğince, 01.06.2021-31.05.2022 dönemi ile ilgili olarak TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da bugün toplandı. Söz konusu toplantıda bir önceki yönetimin ibra edilip edilmeyeceği merak konusuydu.

NİHAT ÖZDEMİR VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

TFF'de Nihat Özdemir yönetimi, mali ve idari yönden ibra edildi. Bu arada toplam oy hakkı olan 310 delegeden 219'u genel kurulda oy kullanacak. Seçime 91 üye ismin katılmaması dikkati çekti.

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