Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



A Spor'a açıklama yapan Kırmızı, "3 puan almak, galip gelmek güzel. Bu sene taraftarımıza daha fazla sevindirmek istedik. Bu 3 puanın şampiyonluğa giden bir 3 puan olmasını isterdik. Ama kısmet olmadı bu sene. İnşallah önümüzdeki sene olur. Oyuncularımızı tebrik ederim 3 puan ve galibiyet için, inşallah önümüzdeki haftalarda bunu devam ettiririz." dedi.



"SENEYE ŞAMPİYONUZ"



Açıklamalarını sürdüren Nihat Kırmızı, "Bundan sonra haftalarda elimizden geldiğince galip gelmek istiyoruz. En yüksek puanla tamamlamak istiyoruz. Futbolcularımız da bu bilinçle tüm maçlarına çıkıyor. Bu sezon daha iyi yerlerde olmak isterdik, şampiyonluklar görmek isterdik. Bunu, önümüzdeki senelerde yaşayacağımıza eminim. Galatasaray, çok büyük bir camia. Başarılarla dolu bir tarihi olmuştur, geleceği de başarılarla dolu olacaktır. Biz de elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalıştık. Hatalarımız, sevaplarımız olmuştur. Varsa hatalarımız herkesten af dileriz. İnşallah görevi teslim edeceğimiz arkadaşlara yapabileceğimiz en iyi noktada teslim etmek istiyoruz. Önümüzdeki sene inanıyorum ki Galatasaray, şampiyon olacaktır, şampiyonluk için oynayacaktır." şeklinde konuştu.



"TÜRK FUTBOLUNUN %80'İ BİZİZ"



Son olarak genç futbolcularla ilgili soruya sarı-kırmızılı idareci, "Galatasaray'ın genç futbolcuları, Türk futbolunun geleceği. Türk futbolunun kurtuluşu oyuncular yetiştirmemiz. Tabii ki tecrübeli oyuncular da genç oyuncular çok şey katacaktır. Geçmişte de Galatasaray'ın birçok efsanesi oldu. Yerli-yabancı efsaneleri oldu. Onlarca isim sayabiliriz. Gençler daha fazla yer bulacaktır. Yabancı sayısı da azalacak, Türk oyuncular daha fazla şans bulacak. Tabii sadece gençler değil, tecrübeli Türk isimler de daha fazla şans bulacak ama gençlere de fırsat olacak. Galatasaray, için büyük bir şans. Galatasaray'ın altyapısı çok kuvvetli. Galatasaray, çok önemli isimler yetiştirmiştir. Avrupa'ya birçok genç oyuncu yetiştirmiştir ve yıldız yapmıştır. Galatasaray, böyle bir takım. Galatasaray, Türk futbolunun yüzde 70'i 80'i, böyle olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.





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