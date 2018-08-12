Nice'ten Balotelli açıklaması; 'Takımda kalmayacak'

teknik direktörü, Serie A kulüpleriyle transferde ismi geçenhakkında açıklamalarda bulundu.Balotelli'nin takımdan ayrılmak istediğini vurgulayan Patrick Vieira, "Oyuncu ayrılmak istiyor. Takımda kalmayacak gibi görünüyor. Burada devam etmek isteyen oyuncularla çalışmayı hedefliyoruz. Balotelli'nin transfer olması için kulüp elinden geleni yapacaktır" ifadelerini kullandı.İtalya basınında yer alan haberlere göre; Balotelli'nin 10 milyon euroya Serie A kulüplerine transfer olabileceği ancak oyuncunun yüksek maaş isteği transferi zora sokuyor.Geçtiğimiz günlerde Parma'nın İtalyan yıldıza talip olduğu ancak maaş beklentisi sebebiyle transferden vazgeçildiği açıklanmıştı.