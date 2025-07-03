Nice, Yeahvann Diouf'u kadrosuna kattı

Nice, Reims'ten 25 yaşındaki Senagalli kaleci Yeahvann Diouf'u transfer etti.



Oyuncu için Nice, Reims kulübü ile 6.5 milyon euro karşılığında anlaştı.



25 yaşındaki kaleci Yeahvann Diouf, Nice ile 5 yıllığına anlaşmaya vardı.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Yeahvann Diouf, Reims ile geçtiğimiz sezonda 41 maça çıktı ve 7 maçta kalesini gole kapadı.



