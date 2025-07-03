Nice, Yeahvann Diouf'u kadrosuna kattı

Nice kulübünün resmi hesaplarından Yeahvann Diouf 'un 5 yıllığına transfer edildiğini açıkladı.

calendar 03 Temmuz 2025 16:32 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 16:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Nice, Yeahvann Diouf'u kadrosuna kattı
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Nice, Reims'ten 25 yaşındaki Senagalli kaleci Yeahvann Diouf'u transfer etti.

Oyuncu için Nice, Reims kulübü ile 6.5 milyon euro karşılığında anlaştı.

25 yaşındaki kaleci Yeahvann Diouf, Nice ile 5 yıllığına anlaşmaya vardı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Yeahvann Diouf, Reims ile geçtiğimiz sezonda 41 maça çıktı ve 7 maçta kalesini gole kapadı.

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