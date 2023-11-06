Fransa Ligue 1, 11. hafta karşılaşmasında Nice sahasında ağırladığı Rennes'i 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.



Francesco Farioli'nin takımı Nice'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Jeremie Boga ve 87. dakikada Steve Mandanda (Kendi Kalesine) kaydetti.



Nice'de Youssouf Ndayishimiye 75. dakikada, Rennes'de ise Warmed Omori 85. dakikada kırmızı kart gördü. Ayrıca Milli oyuncumuz Bertuğ Yıldırım 78. dakikada oyuna girdi.



Nice aldığı bu galibiyetle beraber puanını 25'e yükseltirken, Rennes ise 12 puanda kaldı.



Nice bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Montpellier'e konuk olurken, Rennes ise sahasında Lyon'u ağırlayacak.



