NFL'de 72 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Amerikan Futbolu Ligi Oyuncular Birliğinden (NFLPA) yapılan açıklamada, 10 Temmuz'dan itibaren yapılan testlerde 72 oyuncuda yeni tip koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantinaya alındığı ve salgına karşı yeni önlemler içeren bir protokolün hazırlanması için NFL ile ortaklaşa çalışmalara başlandığı ifade edildi.



NFL'de oyuncuların, yeni sezon hazırlıkları için 28 Temmuz'da antrenman kamplarına alınması bekleniyor. Yeni sezonun ise 10 Eylül'de başlaması öngörülüyor.



