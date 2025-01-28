Al Hilal'den ayrılan Neymar resmen efsanevi kariyerinin başladığı yere geri dönüyor.
27 Ocak 2025'te (Dün), Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI
Al Hilal'in 2023 yazında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Neymar'ın Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Al Hilal'de sakatlıkların etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Neymar, sahaya çıktığı 7 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
12 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ
Neymar, Santos'a transferinin resmiyet kazanması durumunda 12 yıl sonra Brezilya temsilcisine geri dönecek. 2013 yazında Santos'tan Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı yıldız, daha sonra Paris Saint-Germain ve Al Hilal formaları giymişti.
Al Hilal'in o paylaşımı:
Neymar, yuvasına geri dönüyor!
Al Hilal, yıldız oyuncu Neymar'ın kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı.
Al Hilal'den ayrılan Neymar resmen efsanevi kariyerinin başladığı yere geri dönüyor.
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