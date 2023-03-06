Neymar'dan PSG'ye kötü haber!

Paris Saint-Germain'e yıldız futbolcusu Neymar'dan kötü haber geldi.
Fransız ekibi, Neymar'ın sağ ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. PSG, ameliyatın ardından Neymar'ın 3-4 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Neymar, PSG'nin 20 Şubat'ta Lille ile oynadığı maçta sakatlandıktan sonra oyundan çıkmıştı.
Öte yandan Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha güçlü geri döneceğim" ifadesini kullandı.
Bu sezon Fransız temsilcisinde 29 maça çıkan Neymar, 18 gol, 16 asistlik bir performans sergiledi.
Fransız ekibi, Neymar'ın sağ ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. PSG, ameliyatın ardından Neymar'ın 3-4 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Neymar, PSG'nin 20 Şubat'ta Lille ile oynadığı maçta sakatlandıktan sonra oyundan çıkmıştı.
Öte yandan Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha güçlü geri döneceğim" ifadesini kullandı.
Bu sezon Fransız temsilcisinde 29 maça çıkan Neymar, 18 gol, 16 asistlik bir performans sergiledi.
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