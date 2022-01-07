Newcastle United'ın yeni hedefi Lille'den

Newcastle United'ın, Kieran Trippier transferi sonrası bu kez Lille'den Sven Botman'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Newcastle United'ın yeni hedefi Lille'den
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07 Ocak 2022 16:26
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, transferde hız kesmiyor.

The Athletic'te yer alan habere göre; Newcastle United'ın, Kieran Trippier transferinin ardından bu kez Lille'den Sven Botman için teklif yapacağı kaydedildi.

Medyada çıkan haberde; Lille'nin 2025 yılın kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki savunma oyuncusu için 30 milyon euro beklediği ifade edilirken, Newcastle United'ın ise teklif etmeyi planladığı rakam hakkında bilgi verilmedi.

Bu sezon Lille'de 17 maçta oynayan Botman, bir gol attı.


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