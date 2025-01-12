Newcastle United'da Martin Dubravka kararı

Newcastle United, sözleşmesi bitecek Martin Dubravka'yı takımda tutmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United'da Martin Dubravka kararı
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12 Ocak 2025 16:50
Newcastle United, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Martin Dubravka'yı takımda tutmak istiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi, 35 yaşındaki futbolcuyu yeni sözleşme teklifiyle takımda tutmaya ikna etmeye çalışıyor.

35 yaşındaki file bekçisi ile Suudi Arabistan'dan Al Shabab ve MLS ekiplerinin ilgilendiği kaydedildi.

Newcastle United'ın kalesini 171 maçta koruyan Dubravka, kalesinde 228 gole engel olamazken, 52 maçta kalesini gole kapattı.

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