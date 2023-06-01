Newcastle United'da Karius kararı!

İngiltere Premier Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Newcastle United, transfer çalışmalarına da devam ediyor.



İngiliz ekibi, iç transferde de geçen sezon kadrosuna kattığı Loris Karius ile yola devam etmeyi planlıyor.



YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞMELER



The Athletic'in haberine göre, İngiliz ekibinin teknik direktörü Eddie Howe'un Karius ile görüştüğü ve Alman kaleciyle yeni sözleşme görüşmelerinin başladığı aktarıldı.



ALTERNATİFLERİ DE DEĞERLENDİRİYOR



Karius'un Newcastle United ile görüşmesinin yanı sıra bir yandan da alternatifleri değerlendirdiği belirtildi. Alman kalecinin, Nick Pope'un arkasında yedek kalacağı düşüncesi nedeniyle daha fazla süre almak istediği kaydedildi.



BAŞKA TALİPLERİ DE VAR



29 yaşındaki eldivene İtalya'dan da talipler olduğu öne sürüldü.



Loris Karius, Newcastle United'da geride kalan sezonda bir maçta görev yaptı.



