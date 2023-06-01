Newcastle United'da Karius kararı!

Newcastle United, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Loris Karius'u gelecek sezon da kadrosunda tutmak istiyor. İngiliz ekibi, Karius ile görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Newcastle United'da Karius kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2023 16:36
İngiltere Premier Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Newcastle United, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

İngiliz ekibi, iç transferde de geçen sezon kadrosuna kattığı Loris Karius ile yola devam etmeyi planlıyor.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞMELER

The Athletic'in haberine göre, İngiliz ekibinin teknik direktörü Eddie Howe'un Karius ile görüştüğü ve Alman kaleciyle yeni sözleşme görüşmelerinin başladığı aktarıldı.

ALTERNATİFLERİ DE DEĞERLENDİRİYOR

Karius'un Newcastle United ile görüşmesinin yanı sıra bir yandan da alternatifleri değerlendirdiği belirtildi. Alman kalecinin, Nick Pope'un arkasında yedek kalacağı düşüncesi nedeniyle daha fazla süre almak istediği kaydedildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

29 yaşındaki eldivene İtalya'dan da talipler olduğu öne sürüldü.

Loris Karius, Newcastle United'da geride kalan sezonda bir maçta görev yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery