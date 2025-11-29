Premier Lig'in 13. haftasında Newcastle United, deplasmanda Everton'a konuk oldu.



Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Newcastle United, 4-1 kazandı.



Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 1 ile 58. dakikalarda Malick Thiaw, 25. dakikada Lewis Miley ve 45. dakikada Nick Woltemade attı.



Bu sonuçla birlikte Newcastle, puanını 18'e yükselterek maç fazlasıyla 11. sırada yer aldı. Everton ise 18 puanla averajla 14. sırada konumlandı.



Ligde gelecek hafta Newcastle, Tottenham'ı konuk edecek. Everton, Bournemouth'a konuk olacak.