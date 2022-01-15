Newcastle da, Watford da galibiyete hasret!

Premier Lig'in galibiyete hasret iki takımın maçında Newcastle United ile Watford berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Newcastle da, Watford da galibiyete hasret!
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15 Ocak 2022 19:53
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Newcastle United ile Watford karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Newcastle'ı öne geçiren golü 49. dakikada Allan Saint-Maximin kaydetti. Watford, 88. dakikada Joao Pedro ile skoru eşitledi.

Watford'da oynayan milli futbolcumuz Ozan Tufan, bu maçta teknik direktörü Claudio Ranieri'den süre alamadı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Newcastle, puanını 12 yaptı.  Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Watford ise 14 puana yükseldi.

Newcastle, gelecek hafta Leeds'e konuk olacak. Watford, Burnley deplasmanında puan arayacak.

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