İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Newcastle United ile Watford karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Newcastle'ı öne geçiren golü 49. dakikada Allan Saint-Maximin kaydetti. Watford, 88. dakikada Joao Pedro ile skoru eşitledi.
Watford'da oynayan milli futbolcumuz Ozan Tufan, bu maçta teknik direktörü Claudio Ranieri'den süre alamadı.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Newcastle, puanını 12 yaptı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Watford ise 14 puana yükseldi.
Newcastle, gelecek hafta Leeds'e konuk olacak. Watford, Burnley deplasmanında puan arayacak.
Newcastle'ı öne geçiren golü 49. dakikada Allan Saint-Maximin kaydetti. Watford, 88. dakikada Joao Pedro ile skoru eşitledi.
Watford'da oynayan milli futbolcumuz Ozan Tufan, bu maçta teknik direktörü Claudio Ranieri'den süre alamadı.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Newcastle, puanını 12 yaptı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Watford ise 14 puana yükseldi.
Newcastle, gelecek hafta Leeds'e konuk olacak. Watford, Burnley deplasmanında puan arayacak.