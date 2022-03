Nestor El Maestro'dan istifa sorusuna yanıt

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Bugünü ve geçmişi bir kenarda bırakıp gelecek maçlar için savaşacağız." dedi.



El Maestro, maçtan sonra yaptığı açıklamada, 90 dakika boyunca her top için savaştıklarını ve mücadele ettiklerini söyledi.



Oyuncularını eleştirecek bir halin olmadığını kaydeden El Maestro, "Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Her oyuncumuza şans verdik, her ihtimali denedik ama sonuç alamadık. Önceki maçlarda olduğu gibi analizi zor olan goller yedik. Mağlubiyete sebep olacak bazı durumlar yaşadık. Önümüzde 30 puanlık maçlar var. Bugünü ve geçmişi bir kenarda bırakıp gelecek maçlar için savaşacağız." diye konuştu.



El Maestro, istifa edip etmeyeceğinin sorulması üzerine şunları kaydetti:



"Geldiğim yerde ve ülkelerde bu durum bu şekilde olmaz. Hocalar takımlarını yüzüstü bırakmaz. Savaşmaktan kaçmazlar ve sonuna kadar devam ederler. Kulübün tasarrufunun ne olacağını bilemem. Kulüp benden bunu beklerse tabii ki bu da olabilir ama benim görüşüm bu şekildedir."



Yedikleri üçüncü gol öncesinde oyunun durması için futbolcularına topu dışarı atmaları yönünde seslendiğini ancak kendisini duyuramadığını belirten El Maestro, İtalyan oyuncu Franco Di Santo'yu sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oynatmadıklarını sözlerine ekledi.





