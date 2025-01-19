2. Lig'de 18. haftanın sonuçları

Nesine 2. Lig'de 18. hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'taki Afyonspor-Sarıyer müsabakası, ev sahibi takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
GMG Kastamonuspor-Fethiyespor: 1-0
Beykoz Anadoluspor-İskenderunspor: 2-0
Kepezspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2
E Koleji Isparta 32-1461 Trabzon FK: 2-1
Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor: 1-1
Anagold- 24Erzincanspor-Altay: 3-1
Kırmızı Grup
Diyarbekirspor-Somaspor: 0-0
Bucaspor 1928-Merkür Jet Erbaaspor: 3-2
Karacabey Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 3-4
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Menemen FK: 0-5
Karaman FK-Çimentaş Elazığspor: 1-1
Belediye Derincespor-Artı Değer Vanspor: 1-4
Beyaz Grup'taki Afyonspor-Sarıyer müsabakası, ev sahibi takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
GMG Kastamonuspor-Fethiyespor: 1-0
Beykoz Anadoluspor-İskenderunspor: 2-0
Kepezspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2
E Koleji Isparta 32-1461 Trabzon FK: 2-1
Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor: 1-1
Anagold- 24Erzincanspor-Altay: 3-1
Kırmızı Grup
Diyarbekirspor-Somaspor: 0-0
Bucaspor 1928-Merkür Jet Erbaaspor: 3-2
Karacabey Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 3-4
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Menemen FK: 0-5
Karaman FK-Çimentaş Elazığspor: 1-1
Belediye Derincespor-Artı Değer Vanspor: 1-4