2. Lig'de 18. haftanın sonuçları

2. Lig'de 18. hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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2. Lig'de 18. haftanın sonuçları
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19 Ocak 2025 17:15
Son güncelleme 19 Ocak 2025 18:15
Nesine 2. Lig'de 18. hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'taki Afyonspor-Sarıyer müsabakası, ev sahibi takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı.

Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Beyaz Grup

GMG Kastamonuspor-Fethiyespor: 1-0

Beykoz Anadoluspor-İskenderunspor: 2-0

Kepezspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2

E Koleji Isparta 32-1461 Trabzon FK: 2-1

Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor: 1-1

Anagold- 24Erzincanspor-Altay: 3-1


Kırmızı Grup

Diyarbekirspor-Somaspor: 0-0

Bucaspor 1928-Merkür Jet Erbaaspor: 3-2

Karacabey Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 3-4

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Menemen FK: 0-5

Karaman FK-Çimentaş Elazığspor: 1-1

Belediye Derincespor-Artı Değer Vanspor: 1-4

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