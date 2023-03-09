Nesibe Aydın, derbide BOTAŞ'ı farklı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 21. haftasındaki Ankara derbisinde Nesibe Aydın, sahasında BOTAŞ'ı 94-69 yendi.
Salon: TOBB-ETÜ
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Niyazi Yasin Kahraman, Fatma Öztürk
Nesibe Aydın: Gülşah Duman Bıçakçı 11, Derin Yaya 10, Hempe 22, Thomas 20, Nelson 15, Feride Şevval Akalan, Tuğçe Gürel, Elif Çayır 2, Duygu Özen 2, İlayda Güner 12
BOTAŞ: Sehernaz Çidal 3, McCall 3, Sevgi Uzun 3, Doyle 12, Macaulay 22, Melis Gülcan 7, Rana Uçar, Ayşegül Günay Aladağ 5, Hatice Pelin Gülçelik 10, Meltem Avcı 4, Ronahi Zilan Kıran
1. Periyot: 32-17
Devre: 56-37
3. Periyot: 80-50
Beş faulle oyundan çıkan: 36.00 Sehernaz Çidal (BOTAŞ)
Salon: TOBB-ETÜ
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Niyazi Yasin Kahraman, Fatma Öztürk
Nesibe Aydın: Gülşah Duman Bıçakçı 11, Derin Yaya 10, Hempe 22, Thomas 20, Nelson 15, Feride Şevval Akalan, Tuğçe Gürel, Elif Çayır 2, Duygu Özen 2, İlayda Güner 12
BOTAŞ: Sehernaz Çidal 3, McCall 3, Sevgi Uzun 3, Doyle 12, Macaulay 22, Melis Gülcan 7, Rana Uçar, Ayşegül Günay Aladağ 5, Hatice Pelin Gülçelik 10, Meltem Avcı 4, Ronahi Zilan Kıran
1. Periyot: 32-17
Devre: 56-37
3. Periyot: 80-50
Beş faulle oyundan çıkan: 36.00 Sehernaz Çidal (BOTAŞ)
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