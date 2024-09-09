Nersan Holding, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın "forma kol yanı" sponsoru oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Voleybol Takımlarımızın da sponsoru olan Nersan Holding'in logosu, 2024-25 sezonunda takımımızın ulusal müsabakalarda giyeceği formalarının kol yanında yer alacaktır. Nersan Holding'e kulübümüze vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Voleybol Takımlarımızın da sponsoru olan Nersan Holding'in logosu, 2024-25 sezonunda takımımızın ulusal müsabakalarda giyeceği formalarının kol yanında yer alacaktır. Nersan Holding'e kulübümüze vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.
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