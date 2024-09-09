Nersan Holding, Fenerbahçe Beko'ya sponsor oldu

Nersan Holding, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-25 sezonu "forma kol yanı" sponsoru oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Nersan Holding, Fenerbahçe Beko'ya sponsor oldu
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09 Eylül 2024 18:33
Nersan Holding, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın "forma kol yanı" sponsoru oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Voleybol Takımlarımızın da sponsoru olan Nersan Holding'in logosu, 2024-25 sezonunda takımımızın ulusal müsabakalarda giyeceği formalarının kol yanında yer alacaktır. Nersan Holding'e kulübümüze vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

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