Nelsson lisans için Ozarnwafor'u bekliyor

Galatasaray'ın, Kopenhag'tan transfer ettiği Victor Nelsson'un lisansı Ozornwafor'un ayrılığına bağlı...

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Nelsson lisans için Ozarnwafor'u bekliyor
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20 Ağustos 2021 12:49
Cim Bom'un, Kopenhag'tan transfer ettiği Victor Nelsson'un lisansı hala çıkmadı.

Bu anlamda Danimarkalı'nın lisansının, Valentine Ozornwafor'a bağlı olduğu öğrenildi.

Nijeryalı savunmacı, Balıkesirspor ya da Denizlispor 'a gönderilecek. Ozornwafor gönderildikten hemen sonra da Nelsson'un lisansı çıkacak. 


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