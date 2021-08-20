Nelsson lisans için Ozarnwafor'u bekliyor

Cim Bom'un, Kopenhag'tan transfer ettiği Victor Nelsson'un lisansı hala çıkmadı.



Bu anlamda Danimarkalı'nın lisansının, Valentine Ozornwafor'a bağlı olduğu öğrenildi.



Nijeryalı savunmacı, Balıkesirspor ya da Denizlispor 'a gönderilecek. Ozornwafor gönderildikten hemen sonra da Nelsson'un lisansı çıkacak.



