Nelsson: 'Hepimizin hayali Şampiyonlar Ligi'

Galatasaray'da Victor Nelsson, Molde karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.
Danimarkalı savunma oyuncusu, "Son maçlar artık. Bu maçlardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Çok heyecanlıyız. İlkini burada, ardından İstanbul'da oynayacağız. Amacımız gruplara kalmak. Bunu da yapacağımıza güveniyorum" dedi.
Nelsson, sözlerine, "Eminim ki bütün futbolcuların hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bizim şu anda böyle bir şansımız olabilir. Hemen önümüzde olan şeyi yakalamamız gerekiyor. Muhtemelen ilk geldiğimde de söyledim, her futbolcunun hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve şu anda çok yakınız" diye devam etti.
Danimarkalı savunma oyuncusu, "Son maçlar artık. Bu maçlardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Çok heyecanlıyız. İlkini burada, ardından İstanbul'da oynayacağız. Amacımız gruplara kalmak. Bunu da yapacağımıza güveniyorum" dedi.
Nelsson, sözlerine, "Eminim ki bütün futbolcuların hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bizim şu anda böyle bir şansımız olabilir. Hemen önümüzde olan şeyi yakalamamız gerekiyor. Muhtemelen ilk geldiğimde de söyledim, her futbolcunun hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve şu anda çok yakınız" diye devam etti.
Nelsson, gruplara kalmaları durumunda hangi takıma karşı oynamak istediğinin sorulması üzerine, "Herhangi bir takım yok. İki sezon önce Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü takımlara ve oyunculara karşı oynamıştık." ifadelerini kullandı.