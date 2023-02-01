Nef Stadı yine kapalı gişe!

Galatasaray taraftarı, Ümraniyespor maçının hafta içi ve çok soğuk bir havada oynanacak olmasına rağmen biletleri satışa çıktığı gibi tüketti.

, Fotoğraf; AA
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Nef Stadı yine kapalı gişe!
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01 Şubat 2023 10:42
Bu sezon en yüksek seyirci ortalamasını elinde bulunduran Galatasaray, bu akşamki Ümraniyespor sınavını da kapalı gişe oynayacak.

Mücadelenin hafta içi ve çok soğuk bir havada oynanacak olmasına rağmen, taraftarlar biletleri satışa çıktığı gibi tüketti. Stada gelemeyecek olan kombine sahipleri de biletlerini kulübe devrediyor. 

 


 
 
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