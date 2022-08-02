Ndombele için potansiyel seçenek: Galatasaray

Orta sahasına şu ana kadar Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katan Galatasaray, bu bölge için hız kesmiyor.



YENİ HEDEF: NDOMBELE



Lucas Torreira ile de anlaştığı belirtilen sarı-kırmızılıların yeni hedefinin Tottenham'dan Tanguy Ndombele olduğu belirtildi.



Sky Sports'ta yer alan haberde; Tottenham'da kadroda düşünülmeyen ve kendisine bu yaz transfer döneminde kulüp bulması söyleyen 25 yaşındaki futbolcunun, bir sonraki durağının Galatasaray olabileceği aktarıldı.



RAKİP IGOR TUDOR



Fransız futbolcu ile ilgilenen bir başka takım olarak da Igor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Marsilya gösterildi.



60 MİLYON EURO ÖDENDİ



Tottenham, 2019 yazında Tanguy Ndombele için Lyon'a 60 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 25 yaşındaki futbolcu, 3 sezonda İngiliz ekibinde 91 maçta sahaya çıktı. Ndombele, bu maçlarda 10 kez fileleri havalandırdı ve 9 asist yaptı.





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