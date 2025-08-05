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Beşiktaş'ın Ndidi'yi bekletme sebebi

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Wilfried Ndidi için Real Betis'ten bir teklif geldi.

calendar 05 Ağustos 2025 11:51 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 11:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Ndidi'yi bekletme sebebi
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Transfer çalışmaları süren Beşiktaş'ta orta saha için tüm şartlar zorlanıyor.

Wilfired Ndidi transferi için oyuncuyla ve kulübü Leicester City ile anlaşan Beşiktaş'a son dakika korkutan bir haber geldi.

ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Wilfred Ndidi transferinde tüm şartlarda anlaşma sağlamış durumda. Siyah-Beyazlılar, Nijeryalı yıldızla el sıkıştı ve Leicester City ile de bonservis konusunda uzlaşmaya vardı.

REAL BETİS DEVREYE GİRDİ


Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ndidi için devreye son anda La Liga ekibi Real Betis girdi.

İspanyol kulübü, Wilfried Ndidi'ye resmi teklif sundu fakat Leicester City ile henüz bonservis pazarlığında bir sonuca ulaşamadı.

Ndidi'nin Beşiktaş'ı bekletme sebebi bu gelişme olarak gösterilirken, Siyah-Beyazlılar hem oyuncuyla hem de kulübüyle daha önce anlaşma sağladığı için transferde hâlâ en güçlü aday konumunda yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.


 
 

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