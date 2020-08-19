NBA'de gecenin maç raporu! (19.8.2020)

ORLANDO MAGIC 122-110 MILWAUKEE BUCKS



Orlando Magic, Doğu Konferansı playoffları ilk turunun 1. maçında, Milwaukee Bucks'ı 122-110 mağlup etti.



Magic'te Nikola Vucevic, 35 sayı ve 14 ribaundla Magic'in yolunu açtı ve karşılaşmayı çift haneli sayılarla tamamlayan altı Orlando oyuncusundan biriydi. Gary Clark 15 sayıyla altı ribaund, Markelle Fultz 15 sayı ve altı asist, D.J. Augustin ise benchten gelerek 11 sayı ve 11 asist kaydetti.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı ve 17 ribaundlık bir performansla oynasa da, ekibin geri kalanı kendisine düzgün bir şekilde destek olamadı. Khris Middleton 14 sayı ve altı ribauntla oynadı, ancak 4/12 şut isabeti kaydetti ve sadece iki üçlük isabeti bulabildi. Eric Bledsoe 15 sayı, George Hill ile 16 sayı attı.



MIAMI HEAT 113-101 INDIANA PACERS



Miami Heat, Doğu Konferansı ilk tur serisinin 1. maçında Indiana Pacers'ı 113-101 mağlup etti.



Jimmy Butler Heat'e 28 sayı ile liderlik ederken, ayrıca dört asist, üç ribaund, dört top çalma ve iki blok da ekledi. Goran Dragic 24 sayı, altı ribaund, beş asist ve bir top çalma ile oynadı. Bam Adebayo, 17 sayı ve 10 ribaundlık double-double'ının yanı sıra, altı asist ve üç blok da kaydetti. Tyler Herro 15 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve bir top çalma ile oynadı.



Indiana'da Malcolm Brogdon ve T.J. Warren, Pacers'ta 22'şer sayıyla en skorer isimler oldular. Brogdon ayrıca 10 asist yaparken, Warren da sekiz ribaund çekip dört de top çalma kaydetti. Justin Holiday 11 sayı, 3 ribaund ve bir blok ile oynarken, Jakarr Sampson 10 sayı, üç ribaund, bir asist ve bir top çalma ile oynadı. Myles Turner ve Aaron Holiday 9'ar sayı ile oynarken, Turner dokuz ribaund çekti.



HOUSTON ROCKETS 123-108 OKLAHOMA CITY THUNDER



Houston Rockets, Batı Konferansı birinci tur playoff serisinin 1. maçında, Oklahoma City Thunder'ı 123-108 mağlup etti.



Rockets'ta kuadriseps sakatlığından ötürü Russell Westbrook olmamasına rağmen, James Harden yükü devraldı ve 37 sayı ile takımının en skoreri oldu. Jeff Green 22 sayı kaydederken, Eric Gordon 21 sayı ile oynadı.



OKC'de Danilo Gallinari 29 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 1 blok kaydetti. Chris Paul 20 sayı, 10 ribaund, 9 asist ve iki top çalma ile oynarken, Steven Adams 17 sayı ve 12 ribaund ile oynadı.



PORTLAND TRAIL BLAZERS 100-93 LOS ANGELES LAKERS



Portland Trail Blazers, Batı Konferansı birinci tur playoff serisinin 1. maçında Los Angeles Lakers'ı 100-93 mağlup etti.



Trail Blazers, ilk çeyrekten sonra 36-25 öne geçti ve bu da onları galibiyete taşıdı. Toplamda yedi beraberlik ve altı liderlik değişikliği olmasına rağmen, az bir süre dışında hep skor olarak önde yer aldılar.



Portland'da Damian Lillard 34 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle takımın en etkili ismi oldu. CJ McCollum 21 sayı ve beş ribaund ekledi. Jusuf Nurkic 16 sayı, 15 ribaund ve 3 asist ile oynadı. Carmelo Anthony 11 sayı, 10 ribaund ve 5 asist kaydederken, Hassan Whiteside yedi sayı, sekiz ribaund ve 5 blok ile benchten etkili bir oyun sergiledi.



Lakers'ta LeBron James 23 sayı, 17 ribaund ve 15 asist ile canavar bir triple-double yaparken, Anthony Davis 28 sayı, 11 ribaund, iki top çalma ve iki blokla oynadı ve takımın en skoreriydi. Kyle Kuzma 14 sayı ve sekiz ribaund ile benchten iyi bir katkı verdi. Alex Caruso, Danny Green ve Kentavious Caldwell-Pope, toplamda 5/27 şut isabetiyle oynadılar.