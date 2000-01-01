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NBA ve NBPA, CBA'i feshetme süresini uzattı

NBA ve NBPA, Eylül ayına kadar, mücbir sebep maddesini kullanarak ligin mevcut Toplu İş Sözleşmesi'ni feshetme hakkını koruyan 60 günlük süreyi uzatmak için bir anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA ve NBPA, Eylül ayına kadar, mücbir sebep maddesini kullanarak ligin mevcut Toplu İş Sözleşmesi'ni (CBA) feshetme hakkını koruyan 60 günlük süreyi uzatmak için bir anlaşmaya vardı.

Orijinal 60 günlük süre, bu hafta kapanacak şekilde ayarlandı.

Son başvuru tarihini geri alma anlaşması, NBA ve sendikanın ekonomik kayıpların daha net bir resmini elde etmesine ve ücret sınırlamaları ve lüks vergi eşikleri de dahil olmak üzere bir dizi önemli finansal meseleye pazarlık yapmalarına izin veriyor.

Cuma günü, NBPA üyeliğiyle yapılan konferans görüşmesinde, Silver oyuncuları zorlu finansal gerçeklere hazırlamaya başlamıştı.

Silver'ın, "Bu CBA, süresi uzamış bir salgın için inşa edilmedi. Çok fazla belirsizliğiniz olduğunda ve önümüzdeki sezona gireceğimiz zamanda, 'Eh, gelirimiz 10 milyar dolar veya 6 milyar dolar olabilir. Veya belki daha az olabilir.' diyebileceğimiz bir durumda, bir sınırı uygun bir şekilde kabul etmeye çalışan bir mekanizma olmuyor." ifadelerini kullandığı açıklandı.


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