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NBA tarihinde bir ilk: 7 takımlı Durant takası!

NBA tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir takas resmiyet kazandı. Yedi takımı kapsayan dev anlaşmanın başrolü Kevin Durant, Houston Rockets'a, Clint Capela ile birlikte transfer oldu.

calendar 06 Temmuz 2025 22:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA tarihinde bir ilk: 7 takımlı Durant takası!
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NBA Finalleri'nin 7. maçına sadece saatler kala, günlerdir perde arkasında şekillenen Kevin Durant takası resmiyet kazandı. NBA yönetiminin onayladığı ve The Athletic'ten Fred Katz'ın ilk olarak duyurduğu dev takas, lig tarihinin ilk 7 takımlı oyuncu değişimi olarak kayıtlara geçti.

DURANT VE CAPELA HOUSTON YOLCUSU

Yedi takımlı bu dev takasın en dikkat çeken hamlesi, Kevin Durant'in Houston Rockets'a transferi oldu. Rockets, Durant'in yanı sıra tecrübeli uzun Clint Capela'yı da kadrosuna kattı. Bu hamleyle birlikte Houston, Alperen Şengün liderliğinde yükselen genç kadrosuna büyük bir tecrübe ve skor katkısı eklemiş oldu.


TAKASIN TÜM DETAYLARI

Houston Rockets: Kevin Durant, Clint Capela

Phoenix Suns: Jalen Green, Dillon Brooks, Khaman Maluach'un hakları (10. sıra), Rasheer Fleming, Koby Brea, Daeqwon Plowden, 2. tur hakkı

Golden State Warriors: Alex Toohey, Jahmai Mashack

Los Angeles Lakers: Adou Thiero

Brooklyn Nets: 2 adet 2. tur draft hakkı

Atlanta Hawks: David Roddy, 2. tur hakkı, nakit

Minnesota Timberwolves: Rocco Zikarsky, 2. tur hakkı, nakit

ROCKETS'TA HEDEF BATI'DA ZİRVEYE OYNAMAK

Kevin Durant'in gelişiyle birlikte Houston Rockets, Batı Konferansı'nda iddialı bir konuma yükselmeyi hedefliyor. Jalen Green ve Dillon Brooks'un takasla gönderilmesiyle birlikte takımın merkezine Alperen Şengün daha da otururken, Durant'in liderliğiyle birlikte genç çekirdek büyük bir ivme kazanmış olacak.

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