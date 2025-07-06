NBA tarihinde bir ilk: 7 takımlı Durant takası!

DURANT VE CAPELA HOUSTON YOLCUSU

TAKASIN TÜM DETAYLARI

ROCKETS'TA HEDEF BATI'DA ZİRVEYE OYNAMAK

NBA Finalleri'nin 7. maçına sadece saatler kala, günlerdir perde arkasında şekillenen Kevin Durant takası resmiyet kazandı. NBA yönetiminin onayladığı ve The Athletic'ten Fred Katz'ın ilk olarak duyurduğu dev takas, lig tarihinin ilk 7 takımlı oyuncu değişimi olarak kayıtlara geçti.Yedi takımlı bu dev takasın en dikkat çeken hamlesi, Kevin Durant'in Houston Rockets'a transferi oldu. Rockets, Durant'in yanı sıra tecrübeli uzun Clint Capela'yı da kadrosuna kattı. Bu hamleyle birlikte Houston, Alperen Şengün liderliğinde yükselen genç kadrosuna büyük bir tecrübe ve skor katkısı eklemiş oldu.Kevin Durant, Clint CapelaJalen Green, Dillon Brooks, Khaman Maluach'un hakları (10. sıra), Rasheer Fleming, Koby Brea, Daeqwon Plowden, 2. tur hakkıAlex Toohey, Jahmai MashackAdou Thiero2 adet 2. tur draft hakkıDavid Roddy, 2. tur hakkı, nakitRocco Zikarsky, 2. tur hakkı, nakitKevin Durant'in gelişiyle birlikte Houston Rockets, Batı Konferansı'nda iddialı bir konuma yükselmeyi hedefliyor. Jalen Green ve Dillon Brooks'un takasla gönderilmesiyle birlikte takımın merkezine Alperen Şengün daha da otururken, Durant'in liderliğiyle birlikte genç çekirdek büyük bir ivme kazanmış olacak.