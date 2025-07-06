NBA tarihinde bir ilk: 7 takımlı Durant takası!

NBA Finalleri'nin 7. maçına sadece saatler kala, günlerdir perde arkasında şekillenen Kevin Durant takası resmiyet kazandı. NBA yönetiminin onayladığı ve The Athletic'ten Fred Katz'ın ilk olarak duyurduğu dev takas, lig tarihinin ilk 7 takımlı oyuncu değişimi olarak kayıtlara geçti.
DURANT VE CAPELA HOUSTON YOLCUSU
Yedi takımlı bu dev takasın en dikkat çeken hamlesi, Kevin Durant'in Houston Rockets'a transferi oldu. Rockets, Durant'in yanı sıra tecrübeli uzun Clint Capela'yı da kadrosuna kattı. Bu hamleyle birlikte Houston, Alperen Şengün liderliğinde yükselen genç kadrosuna büyük bir tecrübe ve skor katkısı eklemiş oldu.
TAKASIN TÜM DETAYLARI
Houston Rockets: Kevin Durant, Clint Capela
Phoenix Suns: Jalen Green, Dillon Brooks, Khaman Maluach'un hakları (10. sıra), Rasheer Fleming, Koby Brea, Daeqwon Plowden, 2. tur hakkı
Golden State Warriors: Alex Toohey, Jahmai Mashack
Los Angeles Lakers: Adou Thiero
Brooklyn Nets: 2 adet 2. tur draft hakkı
Atlanta Hawks: David Roddy, 2. tur hakkı, nakit
Minnesota Timberwolves: Rocco Zikarsky, 2. tur hakkı, nakit
ROCKETS'TA HEDEF BATI'DA ZİRVEYE OYNAMAK
Kevin Durant'in gelişiyle birlikte Houston Rockets, Batı Konferansı'nda iddialı bir konuma yükselmeyi hedefliyor. Jalen Green ve Dillon Brooks'un takasla gönderilmesiyle birlikte takımın merkezine Alperen Şengün daha da otururken, Durant'in liderliğiyle birlikte genç çekirdek büyük bir ivme kazanmış olacak.
DURANT VE CAPELA HOUSTON YOLCUSU
Yedi takımlı bu dev takasın en dikkat çeken hamlesi, Kevin Durant'in Houston Rockets'a transferi oldu. Rockets, Durant'in yanı sıra tecrübeli uzun Clint Capela'yı da kadrosuna kattı. Bu hamleyle birlikte Houston, Alperen Şengün liderliğinde yükselen genç kadrosuna büyük bir tecrübe ve skor katkısı eklemiş oldu.
TAKASIN TÜM DETAYLARI
Houston Rockets: Kevin Durant, Clint Capela
Phoenix Suns: Jalen Green, Dillon Brooks, Khaman Maluach'un hakları (10. sıra), Rasheer Fleming, Koby Brea, Daeqwon Plowden, 2. tur hakkı
Golden State Warriors: Alex Toohey, Jahmai Mashack
Los Angeles Lakers: Adou Thiero
Brooklyn Nets: 2 adet 2. tur draft hakkı
Atlanta Hawks: David Roddy, 2. tur hakkı, nakit
Minnesota Timberwolves: Rocco Zikarsky, 2. tur hakkı, nakit
ROCKETS'TA HEDEF BATI'DA ZİRVEYE OYNAMAK
Kevin Durant'in gelişiyle birlikte Houston Rockets, Batı Konferansı'nda iddialı bir konuma yükselmeyi hedefliyor. Jalen Green ve Dillon Brooks'un takasla gönderilmesiyle birlikte takımın merkezine Alperen Şengün daha da otururken, Durant'in liderliğiyle birlikte genç çekirdek büyük bir ivme kazanmış olacak.