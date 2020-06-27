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NBA sezonunun takvimi yayınlandı!

NBA ve oyuncular birliği (NBPA), önümüzdeki ay devam edecek olan 2019-20 normal sezonunun takvimini yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA ve oyuncular birliği (NBPA), önümüzdeki ay devam edecek olan 2019-20 normal sezonunun takvimini yayınladı.

Normal sezonun ikinci aşaması için açılış günü planı, Los Angeles Lakers ve LA Clippers arasında bir maçla başlayacak ve ek bir ölçü için Zion Williamson da gösterilecek.

Bu maçlar, toplamda 18 maç yayınlayacak olan TNT tarafından yayınlanacak. ESPN 17 maç, ABC üç maç ve NBA TV ise 14 maç yayınlayacak.

NBA maçları, üç sahada, TSİ 20:00 ve 05:00 arasında gerçekleşecek. Bu sahalardan ikisi ulusal televizyonda düzenlenen maçlarda yer alacak.

On iki ek takım Disney World'deki açılış gecelerine sonraki gün başlayacaklar.

Ligin tam takvimi ise, NBA'in resmi sitesinde şu şekilde yayınlandı:




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