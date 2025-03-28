NBA, genişleme konusunda acele etmiyor: bölgesel yayın anlaşmaları bekleniyor

NBA'in genişleme sürecinde temkinli davrandığı ve bölgesel yayın anlaşmalarındaki belirsizlikler nedeniyle acele etmediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA, genişleme konusunda acele etmiyor: bölgesel yayın anlaşmaları bekleniyor
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28 Mart 2025 12:52
NBA'in genişleme sürecinde temkinli davrandığı ve bölgesel yayın anlaşmalarındaki belirsizlikler nedeniyle acele etmediği bildirildi.

NBA başkanı Adam Silver, Boston Celtics'in 6.1 milyar dolarlık satışının ligin genişleme planlarını hızlandıracağı yönünde spekülasyonlara rağmen, lig yönetiminin genişleme konusunda hala bir değerlendirme sürecinde olduğunu açıkladı.

"Şu an için yeni bir gelişme yok," diyen Silver, "Ancak Celtics'in satışı gibi büyük bir işlemin genişleme sürecine etkisi kaçınılmaz. Bu satış yeni tamamlandı, bu yüzden önce bu süreci sindirmeliyiz," ifadelerini kullandı.

Silver ayrıca bölgesel yayın anlaşmalarının durumu hakkında endişelerini, "Şu anda neredeyse 3'te 2'si iflas etmiş ya da kapanma sürecine giren bölgesel spor ağlarıyla mücadele eden takımlarımız var. Ulusal medya anlaşmalarımızı netleştirdik, ancak yerel medya gelirlerinin ne durumda olduğunu daha iyi anlamadan genişleme konusunda ilerlemek istemiyoruz," ifadeleriyle dile getirdi.

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