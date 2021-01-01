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NBA ekibi Boston Celtics'te Ime Udoka dönemi

Boston Celtics'te başantrenörlük görevi için Ime Udoka ile anlaşma sağlandı.

Haber; AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'te başantrenörlük görevi için Ime Udoka ile anlaşma sağlandı.

Boston Celtics'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Brad Stevens'tan boşalan başantrenörlük görevine 43 yaşındaki Nijerya asıllı ABD'li çalıştırıcı Ime Udoka'nın getirildiği belirtildi.

Basketbolculuk kariyerinde 7 sene NBA'de forma giyen Udoka, 2012'den itibaren San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers ve son olarak Brooklyn Nets'te yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Brad Stevens yönetimindeki Celtics, Doğu Konferansı'nda normal sezonu 7. sırada tamamlamış, play-off ilk turunda ise Nets'e elenmişti. Stevens, daha sonra Celtics'te basketbol operasyonlarının başına geçmişti.


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