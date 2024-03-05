Charlotte Hornets'tan Brandon Miller ve San Antonio Spurs'ten Victor Wembanyama, NBA'de Şubat ayı için Ayın Çaylağı ödülüne layık görüldüler.



Miller, 20,5 sayı, 4,5 ribaund ve 1,8 top çalma ortalamalarıyla oynarken, Wembanyama ise 21,3 sayı, 10,7 ribaund ve 3,9 blok ortalamalarıyla Yılın Çaylağı ödülünün önde gelen adaylarından biri olarak yerini sağlamlaştırdı.



Ayrıca Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Boston Celtics'ten Jaylen Brown ise, NBA'de Haftanın Oyuncuları seçildiler.



Lakers'ın 2-1'lik seriyle kapattığı haftada James 30.3 sayı, 4.7 ribaund ve 8.7 asist ortalamaları yakalarken, Brown ise Celtics'in 3-0 ile geçtiği haftada 28.3 sayı ve 5.3 ribaund ortalamaları yakaladı.





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