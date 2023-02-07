Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard ve Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, NBA'de Haftanın Oyuncuları seçildiler.



Trail Blazers'ın 3-1 ile kapattığı haftada Lillard, 38.3 sayı, 6.8 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakaladı.



Antetokounmpo ise, Bucks'ın oynadığı üç maçı da kazandığı hafta 41.0 sayı, 17.3 ribaund ve 5.7 asist ortalamalarına ulaştı.





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