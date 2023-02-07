NBA'de haftanın oyuncuları, Dame ve Giannis

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard ve Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, NBA'de Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA'de haftanın oyuncuları, Dame ve Giannis
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07 Şubat 2023 11:09
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard ve Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, NBA'de Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Trail Blazers'ın 3-1 ile kapattığı haftada Lillard, 38.3 sayı, 6.8 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

Antetokounmpo ise, Bucks'ın oynadığı üç maçı da kazandığı hafta 41.0 sayı, 17.3 ribaund ve 5.7 asist ortalamalarına ulaştı.

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